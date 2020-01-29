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29 января Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В двух районах Башкирии температура воздуха опустилась ниже 30 градусов

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии в некоторых районах температура воздуха опустилась ниже минус 30 градусов. Согласно данным с метеорологических постов башкирского гидрометцентра, самая низкая температура воздуха зафиксирована в населенном пункте Емаши в Белокатайском районе (-32) и у пещеры Шульган-таш (-30) в Бурзянском районе.

Судя по прогнозу, морозы продержатся недолго.

В четверг, 30 января, ожидается небольшой снег, днем местами до умеренного, в отдельных районах метель, гололед. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -11,-16°, при прояснениях -18,-23°, днем -4,-9°.

В пятницу, 31 января,синоптики прогнозируют небольшой снег, переходящий в мокрый снег, в отдельных районах гололед. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -4,-9°, по юго-востоку до -15°, днем -1,-6°.

Теги: прогноз погоды
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