Фото: пресс-служба ГУФСИН В уфимской колонии строгого режима состоялся День открытых дверей Фото: пресс-служба ГУФСИН

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В исправительной колонии строгого режима №3 в Уфе состоялся День открытых дверей. Осужденных посетили родственники, которые смогли оценить условия содержания своих близких людей в учреждении.

Мероприятие началось с инструктажа для родственников осужденных, на котором были доведены цели и задачи мероприятия, меры безопасности и правила поведения на режимной территории.

«Гости посетили церковь и мечеть, расположенные на территории учреждения, а также один из отрядов, где они ознакомились с распорядком дня исправительного учреждения и условиями проживания», — сообщает пресс-служба ГУФСИН.

В столовой учреждения родственники смогли попробовать еду, приготовленную осужденными. Позже был организован праздничный стол в актовом зале клуба, а также гости смогли послушать песни группы «ВИА ЧК», музыкантами которой являются осужденные.