Фото: Олег Яровиков Студенты из Башкирии получают из дома около четырех тысяч посылок в год Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Студентам Республики Башкортостан за год доставляется более 4 тысяч посылок, сообщает пресс-служба Почты России.

В 2019 году учащиеся вузов и профессиональных образовательных учреждений, проживающие в общежитиях, получили от родных и близких более 4 тысяч почтовых отправлений.

Чаще всего весточки из дома получали студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета и Башкирского государственного медицинского университета. За год им поступило более 2 тысяч почтовых отправлений.

В прошлом году посылки учащимся чаще всего присылали из Оренбургской и Челябинской областей, также около 150 посылок поступило из Индии — от порога родного дома до Уфы отправление идет от 4 до 6 дней.

В Почте России пояснили, что посылку могут принести в общежитие. Для этого достаточно указать точный адрес здания, индекс, данные адресата и номер комнаты, в которой он проживает. У каждой посылки есть трек-номер для отслеживания.