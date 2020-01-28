На продавцов из Башкирии подал в суд производитель кукол «Lol Surprise»

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Производитель кукол «Lol Surprise» подал в суд на продавцов из Башкирии.

«Micro Games of America, MGA Entertainment», представляющая интересы американского производителя игрушек — кукол Lol Surprise, направила в арбитражный суд Башкирии иски о взыскании компенсаций с местных продавцов продукции под этой маркой. Суть исковых требований пока не уточняется.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Уфа», производитель взыскивает с продавцов компенсацию за нарушение исключительных прав на использование товарных знаков, что следует из аналогичных арбитражных дел.

На данный момент, в суд поступило 25 исков на сумму от 30 до 70 тысяч рублей. Они еще не приняты к рассмотрению.

LOL Surprise! (от англ. Lil Outrageous Littles; рус. — немного эпатажные крохи) — игрушка-сюрприз в виде 3-дюймового шара с куклой или питомцем внутри. Шар упакован в семь слоев пленки: открывая и поочередно снимая слои, можно найти аксессуары для куклы. Компания MGA Entertinment выпустила первую коллекцию этих игрушек в декабре 2016 года. MGA Entertainment основана в 1979 году и изначально занималась электроникой. В конце 1980-х годов фирма получила права на продажу игрушек Nintendo на территории США и превратилась в Micro Games of America — одного из крупнейших производителей игрушек.