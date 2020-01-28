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Журналистов Башкирии приглашают к участию в конкурсе на лучшее освещение реформы ЖКХ

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Журналистов Башкирии приглашают к участию в конкурсе на лучшее освещение реформы ЖКХ Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкирии объявило конкурс для журналистов на лучшее освещение реформы ЖКХ.

«К участию в конкурсе приглашаются журналисты и авторы материалов, а также редакционные коллективы, освещающие вопросы жилищно-коммунального хозяйства в республике. На конкурс принимаются работы, опубликованные в СМИ в прошлом году. Заявки принимаются до 25 февраля», — сообщили в министерстве.
Традиционно, республиканский конкурс включает в себя несколько номинаций. Среди них — «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства», «Общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Информация для собственника помещения», «Энергосбережение и энергоэффективность», «Деятельность советов многоквартирных домов», а также «Новая система капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Итоги конкурса подведут до 25 апреля.

Победители в каждой номинации получат по 50 тысяч рублей.

Получить подробную информацию можно здесь.

Теги: ЖКХ, конкурс
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