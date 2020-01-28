Башкирия в федеральных СМИ: Опасные свидания в Tinder; дорогие авто со скрученным пробегом

УФА, 28 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Заявление вице-премьера Марата Хуснуллина о необходимости запустить программу реновации по всей России поддержали в правительстве Башкирии.

Всеобщая реновация. Как передает Newsru.com, зампред правительства России Марат Хуснуллин, ранее занимавший пост вице-мэра Москвы, предложил начать всероссийскую программу реновации жилья. «Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах», — цитирует портал его заявление в эфире телеканала «Россия 1». По мнению первого зампредседателя правительства Башкирии Андрея Назарова, «идея абсолютно правильная». Программа реновации в Москве, рассчитанная на 15 лет, предполагает расселение 1 млн человек. Жителям вошедших в программу домов обещали комфортное жилье с хорошим ремонтом или денежную компенсацию, если новая квартира их не устроит, пояснил портал. «С самого начала запуска московской программы обсуждалось, можно ли масштабировать программу реновации по всей России. Это был один из основных проектов, который реализовывал Марат Хуснуллин в Москве, и, имея такой опыт, он сможет вместе с регионами выработать модель, которая сможет эффективно работать», – приводит Newsru.com заявление первого вице-премьера правительства Башкирии.

Уфа — город с высоким туристическим потенциалом. С февраля по апрель 2020 года в девяти городах России — в Уфе, Сочи, Туле, Пятигорске, Самаре, Ялте, Салехарде, Калининграде и Иркутске пройдут полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» — «Битвы мастеров», информировало РИА Новости. Дистанционный этап конкурса заканчивается 31 января. На полуфиналах конкурсантам предстоит пройти комплексную оценку деловых и личностных качеств. Они будут решать индивидуальные и групповые аналитические задания, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих и коммуникационных мероприятиях с приглашенными экспертами. «В каждом центре полуфинала для участников предусмотрена экскурсионная программа», – приводятся слова руководителя конкурса «Мастера гостеприимства» Евгения Малыгина. Отмечается, что центрами полуфиналов выбраны города с высоким туристическим потенциалом. Победителями станут 50 конкурсантов. Они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов госвласти, 25 из них получат сертификаты на обучение в «Сколково».

Дорогие авто со скрученным пробегом. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» считает, что за скрутку пробега у подержанных машин нужно штрафовать. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Известия». За это физических лиц предлагается наказывать на 300 тыс., юридических лиц — на 1 млн руб. Как сообщается, от 10% до 30% автомобилей от общего парка имеет скорректированные данные по пробегу. Однако ввести ответственность за манипуляции со счетчиком пробега пока сложно, поэтому «нужно закрепить в законодательстве обязанность фиксировать реальный пробег для всех участников рынка», пояснили в РОАД. В 2019 году автомобили с пробегом подорожали почти на 2,4%, до 581,2 тыс. руб., подсчитали в «Авто.ру». При этом сильнее всего цены выросли в Башкирии (15,1%), Татарстане (9,7%) и Пермском крае (15,5%), сообщает издание, уточнив также, что чаще всего скрученный пробег наблюдается у Peugeot (до 45% подержанных машин), Chrysler (до 40%) и модели Toyota Venza (до 35%).

Чем оборачиваются свидания в Tinder и как защитят пользователей приложения, выяснила «Газета.ру». По данным издания, компания Tinder планирует ввести тревожную кнопку в своем приложении. «Появится возможность заранее передавать информацию о дате и месте проведения свидания, а также кнопка для вызова полиции непосредственно туда, где проходит встреча. Когда юзер нажимает на тревожную кнопку, ему приходит оповещение с просьбой ввести код: если через какое-то время код от пользователя не приходит, диспетчер отправит ему текстовое сообщение — не получив ответа на него, он должен позвонить в полицию», — рассказали в газете, отметив, что «за последние пять лет число сексуальных преступлений в сети выросло на 450%». Так, сейчас в США идет судебное разбирательство по факту убийства 24-летней Сидни Луф — ее тело было найдено на следующий день после того, как она отправилась на свидание со знакомым из Tinder. В России после знакомства в Сети происходят преступления другого характера. Так, в Башкирии была задержана группа молодых людей, которые занимались грабежами. Среди арестованных оказалась девушка, которая знакомилась с молодыми людьми в Tinder, после чего заманивала их в безлюдные места. Там их ждали ее сообщники, они отбирали у «ловеласа» ключи и угоняли его машину. Ранее подобную аферу жулики провернули в башкирском Стерлитамаке, сообщают в газете. Там без авто остался владелец Nissan Almera.

Как башкирского судью лишили статуса. На радио «Эхо Москвы» передают, что в Башкирии «поводом для лишения статуса судьи, ушедшего в отставку более 30 лет назад, стало его участие в феврале 2018 года в акции памяти убитого политика Бориса Немцова, на которой он, как посчитали в коллегии, критиковал действующую власть, конституционный строй, партии, а кроме того, "умалял авторитет судебной власти"». «Квалификационная коллегия судей Башкортостана постановила, что 72-летний Радик Рахматуллин нарушил федеральный закон о статусе судей, запрещающий им публично выражать свое отношение к политическим партиям и иным общественным объединениям», — говорится в сообщении. Однако сам «Рахматуллин уверен, что истинная причина решения коллегии связана с его конфликтом с одним из судей Верховного суда Башкирии, и собирается обжаловать это решение», передали на «Эхе».

«Можно к нам чуть-чуть прислушаться?» «Известия» сообщают, что главный футбольный орган страны — РФС — не стал признавать досрочное избрание президента Российской премьер-лиги Сергея Прядкина. Отмечается, что такой серьезный конфликт между РФС и РПЛ произошел впервые за долгое время и накалился до предела. В издании рассказывают, что «избирательный комитет РФС объявил, что при проведении выборов главы РПЛ не были в полной мере соблюдены основные принципы и требования, которые предъявляются регламентирующими документами ФИФА и РФС. Теперь новые выборы должны пройти в течение трех месяцев с соблюдением «разумных сроков» (за 40 дней) выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ и формирования итогового списка кандидатов (за 30 дней)». Еще одним камнем преткновения стал вопрос о расширении лиги. «Не стоит говорить, что кто-то прав или нет, — заявил по этому поводу «Известиям» гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов. — Идет дискуссия, и у всех свое мнение. Я руковожу провинциальным клубом, и у меня есть мнение, я сторонник расширения. Еще 13 клубов РПЛ считают так же. Можно к нам когда-нибудь хотя бы чуть-чуть прислушаться?»