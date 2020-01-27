В Мраково открыли Единый центр обслуживания населения

Фото: администрация Кугарчинского района







Фото: администрация Кугарчинского района

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В селе Мраково Кугарчинского района заработал Единый центр обслуживания населения.

В течение года кугарчинцы наблюдали за тем, как здание преображается на глазах. В уютном и красивом помещении разместились все социальные объекты: МФЦ, администрация СП Мраковский сельсовет, центры «Семья» и «Мурадым», центр занятости населения, общество инвалидов «Надежда», совет ветеранов, подростковый клуб «Лидер», фонд социального страхования, отдел опеки и попечительства, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей и централизованная бухгалтерия сельских поселений.

Здесь созданы хорошие условия для работы служащих, посетителей и клиентов. Имеется удобная парковка и детская игровая площадка.

Первые посетители центра оценили удобства Единого центра, когда все необходимые справки или документы можно оформить и получить в одном месте.