Как в Уфе открывали новый мост через Белую и кто первым по нему проехал

Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Когда и как в Уфе открывали новый мост через реку Белую, кто перерезал ленточку и кому первым выпала честь по нему проехать. Об историческом моменте рассказала газета «Советская Башкирия» в ноябре 1956 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ

«Вчера в Уфе открыт автогужевой мост через реку Белую. Перед открытием к его подступам собрались мостостроители, рабочие и служащие предприятий, учащиеся школ, жители города», — информировала газета 4 ноября 1956 года.

В три часа дня под гимн Советского Союза заместитель председателя исполкома Уфимского горсовета Рафгат Мамин открыл митинг, посвященный этому событию. Первое слово было предоставлено начальнику строительства Бельского моста Ивану Выпову. Он поздравил строителей и монтажников, участвовавших в сооружении моста, с досрочным окончанием работ и высоким их качеством. На торжестве поименно были названы те, кто показал образцы самоотверженного труда при возведении моста через Белую.

По словам заместителя председателя Совета Министров БАССР Александра Веретенникова, «ввод в эксплуатацию нового моста является осуществлением давнишней мечты жителей Уфы о постоянной связи с южными районами республики. Кроме этого, сооружение позволяет улучшить условия судоходства по рекам Белой и Уфе».

Во время митинга к старому мосту, расположенному рядом с новым, подошли катера и стали уводить один за другим плашкоуты. «Дорога для судов открыта на всю навигацию», — рассказывают в издании.

После того как первый секретарь Башкирского обкома КПСС Семен Игнатьев перерезал ленточку, участники митинга устремились на мост и заполнили проезжую часть и тротуары до самого конца моста. Жители республики любовались «строгими линиями моста, металлическими перилами, в которых перемежаются звенья художественного литья, красивыми светильниками, гранитной облицовкой опор».

«По мосту проходит первая автомашина. Ее ведет лучший шофер мостопоезда № 414 Ткаченко. По мосту открылось движение», — передал с места события корреспондент газеты.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Напомним, в Уфе первый мост через реку Белую был сооружен из дерева в 1795 году и простоял он до первого паводка. С 1808 года и почти 150 лет здесь действовал мост на лодках-плашкоутах, который ежедневно разводили для пропуска судов. В 1956-м Оренбургская переправа через Белую была закрыта и началось движение по новому мосту. В 1993 году параллельно первому мосту был построен мостовой переход вдвое шире. Сейчас возводится мост-вставка между ними.