Фото: ИА «Башинформ» В Уфе лыжные трассы на «Биатлоне» будут подсвечивать ежедневно до восьми часов вечера Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Лыжные трассы на уфимском спортивно-оздоровительном комплексе «Биатлон» будут подсвечивать ежедневно до 20.00 часов.

С 25 января лыжная трасса протяженностью 1,5 километра будет освещаться в тестовом режиме с 18.00 до 20.00 часов в течение двух недель.

По итогам тестирования востребованность освещения лыжных трасс будет проанализирована, затем последует окончательное решение о виде работы трассы в вечернее время.

О доступности освещенной лыжни на «Биатлоне» сообщил Руслан Рахимов на своей странице в соцсети.

«Сотни уфимцев получили возможность безопасно и комфортно заниматься физкультурой на свежем воздухе. Две недели власти будут анализировать — сколько людей приходит на лыжню. Потом будут принимать окончательное решение — нужен свет на лыжне или не нужен. Конечно, нужно время, чтобы люди узнали, что теперь беговые лыжи доступны и вечером», — написал блогер.

Ранее Руслан Рахимов опубликовал пост о труднодоступности лыжной трассы в вечернее время в спортивном комплексе «Биатлон». Из-за неосвещенности лыжни, отмечают любители, кататься дискомфортно и небезопасно, даже травмоопасно (один из пользователей сообщил об инциденте на неосвещенной трассе со сломанной лыжей и ушибами).

«Зимой в Уфе темнеет уже в шесть. Любой лыжник, который приедет сюда покататься после работы, не сможет сделать это полноценно, потому что фонари просто не горят», — отметил Руслан Рахимов, обратившись к мэрии Уфы, руководителю регионального отделения партии «Единая Россия» Рустему Ахмадинурову. Администрация города откликнулась на обращение и приняла запрос на рассмотрение. Позднее стало известно, что освещение запущено в тестовом режиме на две недели.