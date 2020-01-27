Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: Двойной контроль в «Уфе», цена новостроек и «золото Колчака» Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Названы самые популярные у иностранцев регионы России. Башкирия в числе регионов, которые зарубежные туристы стали больше посещать осенью.

Популярный регион. Рейтинг 20 регионов России, которыми чаще всего интересовались иностранные туристы с сентября по ноябрь 2019 года, составленный картографическим сервисом Maps.Me, опубликовали «Известия». Оказалось, что больше всего иностранцы посещали Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, а также Калининградскую область. Отмечается также, что «по сравнению с летом, в осенние месяцы зарубежные туристы стали больше посещать Приморье и Адыгею. В список также попали Тыва, Красноярский край, Краснодарский край, Татарстан, Смоленская и Владимирская области, Башкирия, Кабардино-Балкария, Ростовская, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская и Тверская области», пишут «Известия».

Кто на что учился. «Коммерсантъ» выяснил, где и на кого учились члены нового правительства России, и, в частности, рассказал, что министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, родившийся в 1968 году в башкирском городе Нефтекамске, образование получил в Тюменском государственном университете в 1993 году по специальности «правоведение». Дополнительное образование получил там же, но уже по специальности «финансы и кредит». А министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, уроженец Астрахани, в 1993 году получил образование в Уфимском нефтяном институте по специальности «горный инженер-геофизик».

После пожара. После гибели трех человек при пожаре в частном доме в Башкирии возбуждено уголовное дело, передали в ТАСС. «25 января около 17:00 в бревенчатом доме произошел пожар. В ходе тушения обнаружены тела двух женщин 59 и 23 лет, а также трехлетнего мальчика. Двухлетней девочке, находившейся в доме, удалось выжить — ее спасли соседи, заметившие возгорание», — рассказали в агентстве, отметив, что сейчас для установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома проводится комплекс экспертиз и допрашиваются очевидцы происшествия.

Смертельный вирус. Тем временем в аэропорту Уфы у всех пассажиров международных рейсов проверяют температуру. Как пишет газета «Аргументы недели», пункт пропуска через госграницу России в аэропорту «Уфа» усилен двойным контролем проверки пассажиров, прилетающих международными рейсами. Первичное обследование проводится с применением тепловизоров, которые позволяют определять температуру тела без контакта с потенциальным носителем заболевания, говорится в сообщении и поясняется, что «по последним данным из Уфы, только одна пассажирка из Китая прибыла с ОРВИ».

О том, что в аэропорту Уфы ввели двойной контроль пассажиров из Китая и Таиланда, передали и на Радио Sputnik. Ранее китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. «По последним данным, число зараженных в стране превысило 1200, 41 пациент скончались. Вирус передается от человека к человеку и уже распространился за пределы Китая», — говорится в материале.

«Царское золото лежит на дне Байкала, и власти об этом знают», сообщил «Новым Известиям» историк Алексей Тиваненко. В газете говорится, что в Бурятии завершились съемки фильма «Золото Империи». Премьера запланирована на 2020 год, к 100-летию тайны исчезновения части золотого запаса России. Алексей Тиваненко, долгое время расследовавший эту тему и участвовавший в подготовке сценария к фильму, рассказал, что «"Золото Колчака", которое попало в Сибирь во время Гражданской войны, вот уже почти век не дает покоя историкам и кладоискателям. По сценарию, в фильме бурятского режиссера Юрия Ботоева часть золотого запаса Российской империи будет найдена». Историк также сообщил, что в 1914 -1917 годах, когда начались Первая мировая и гражданская война в России, царское правительство все ценности из столичных банков перевезло в Казань. Но и там было не спокойно. В результате более 500 тонн царского золота захватили войска Народной армии. «Это золото было отправлено в Самару, потом переправлено в Уфу, а в ноябре 1918 года – в Омск, где поступило в распоряжение правительства Колчака», — рассказал историк газете.

На сколько в Башкирии подорожают новостройки и почему стоимость квартир растет, если ипотека дешевеет? Этот феномен заинтересовал еженедельник «Аргументы и факты». Как разъяснил изданию управляющий партнёр компании «Метриум» Мария Литинецкая, «квартиры сейчас дорожают вслед за ростом цен на стройматериалы, технику и подорожанием финансовых ресурсов». Если раньше застройщики использовали дешёвые деньги дольщиков, то теперь закон обязал их кредитоваться в банках, что дороже, поясняет эксперт. При этом дешёвая ипотека обычно, наоборот, подхлёстывает цены в недвижимости, ведь более доступные кредиты стимулируют спрос. «Но сейчас снижающиеся ипотечные ставки не вызывают такого эффекта, поскольку для многих покупка квартиры всё равно недоступна. Как результат — годовой объём ипотеки в 2019 г. сократился на 14%. В такой ситуации цены на жильё в 2020 г. будут расти даже медленнее, чем в прошлом. По оценкам экспертов, в регионах с самым крупным рынком жилья — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской обл., Краснодарском крае, Татарстане и Башкирии — новостройки подорожают в пределах 5%», — рассказали в газете.

«Мы даже 70% своей силы не показали». Один из лучших нападающих нынешнего сезона КХЛ форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников рассказал «Известиям» о Матче звезд лиги и борьбе уфимской команды за попадание в плей-офф. Перед текущим регулярным чемпионатом он вернулся из Северной Америки, где три с половиной года выступал в НХЛ и АХЛ за «Торонто Мейпл Лифс», «Сент-Луис Блюз» и их фарм-клубы. Сошников занимает 7-е место в списке бомбардиров по набранным баллам и четвертую строчку в споре снайперов по забитым голам, информировала о «юлаевце» газета. «Хорошая атмосфера, современный стадион. Пришло много болельщиков, поэтому я доволен, что побывал на такой игре… Москва любит хоккей, так что я доволен тем, как прошел сезон», — поделился хоккеист о Матче звезд лиги. Он также отметил: «Надеюсь, мы перезагрузились и теперь поможем «Салавату» — показать хорошие результаты в оставшейся части регулярного чемпионата и успешно выступить в плей-офф. Пока мы еще даже 70% своей силы не показали. Должны собраться и начать играть по полной — от свистка до свистка, все 60 минут. В любом матче будем биться за победу», цитирует хоккеиста издание.