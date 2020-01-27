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Опасное развлечение: спасатели Башкирии дали рекомендации по катанию на тюбингах

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГК ЧС

Опасное развлечение: спасатели Башкирии дали рекомендации по катанию на тюбингах Фото: пресс-служба ГК ЧС

УФА, 27 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Спасатели Башкирии отмечают рост популярности тюбингов, которые пришли на смену традиционным санкам.

«Ватрушки» не требуют специальных навыков, хорошей спортивной формы, предварительных тренировок. Кататься на на нем может любой. Кроме того, для катания на тюбинге не требуется специальная одежда: подойдет любая, лишь бы вам было в ней удобно.

Однако специалисты подчеркивают, что катание на тюбинге является одним из самых опасных и непредсказуемых видов отдыха. В отличие от санок, тюбинги способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Поэтому не стоит забывать про правила безопасности.

– Не следует перегружать тюбинг. В характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес.

– Кататься на тюбингах рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.

– Прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе,надо осмотреть ее на предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней. Также не стоит кататься на тюбинге по песку или щебню.

– Тюбинги развивают большую скорость, поэтому на склоне обращайте внимание на других катающихся. Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей.

– Не стоит кататься на тюбинге в состоянии алкогольного опьянения.

– Кататься на тюбинге следует сидя. Не пытайтесь кататься на тюбинге стоя или прыгая как на батуте.

– Не привязывайте тюбинг к транспортным средствам: снегокатам, квадроциклам, автомобилям и т.д.

В начале 2019 года травмы после катания на тюбингах получили 93 человека. В 2020 году в Уфе 65-летний пенсионер погиб во время катания с несанкционированной горки в районе ул. Менделеева.

Несчастный случай произошел 7 января. Как сообщили в региональном Следственном комитете, пожилой мужчина катался с со своей 7-летней внучкой на тюбинге.

Теги: спасатели
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