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Уфимка, ветеран Великой Отечественной войны Мусайра Фатихова отметила свое 100-летие

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Жительница Уфы, участник Великой Отечественной войны Мусайра Нугумановна Фатихова отметила свое 100-летие.

Поздравить ветерана с вековым юбилеем пришли представитель всероссийской общественной организации «Боевое братство» по Калининскому району Уфы Альберт Юмагулов и учащиеся уфимской средней школы №74.

Мусайра Фатихова была зенитчицей, участвовала в Сталинградской битве, прошла всю войну до Берлина.

После войны, вплоть до выхода на пенсию, работала учителем русского языка и литературы.

«Поздравляя юбиляра, дети прочитали стихи, исполняли песни, танцевали. Была очень трогательная атмосфера, — отметил Альберт Юмагулов. — За чаем Мусайра Нугумановна рассказала нам о своей жизни. Удивительно, но эта хрупкая женщина, прожив длинную и сложную жизнь, пережив тяжелейшие испытания, и в свои 100 лет сохраняет ясный ум и твердую память. Это говорит о том, какой силы воли было поколение людей, прошедших войну».

Теги: ветеран, Мусайра Фатихова
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