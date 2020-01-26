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26 января Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На следующей неделе в Башкирию придут морозы

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

На следующей неделе в Башкирию придут морозы Фото: Валерий Шахов

УФА, 26 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкирии и сегодня сохранятся неблагоприятные погодные условия: местами сильный снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, предупреждают спасатели.

По данным Башгидромета, 26 января в регионе ожидается облачная погода. В северной половине республики пройдет небольшой снег, в южной половине — снег, местами сильный, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха днем — минус 1-6 градусов.

27 января вновь прогнозируется небольшой снег, местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 10-15 градусов, днем — от 6 до 11 градусов мороза.

28 января вновь пройдет небольшой снег, днем местами. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью — минус 15-20 градусов, при прояснении до 25 мороза. Днем — минус 10-15 градусов.

Теги: погода
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