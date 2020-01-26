На следующей неделе в Башкирию придут морозы
На следующей неделе в Башкирию придут морозы Фото: Валерий Шахов
УФА, 26 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Башкирии и сегодня сохранятся неблагоприятные погодные условия: местами сильный снег, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, предупреждают спасатели.
По данным Башгидромета, 26 января в регионе ожидается облачная погода. В северной половине республики пройдет небольшой снег, в южной половине — снег, местами сильный, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха днем — минус 1-6 градусов.
27 января вновь прогнозируется небольшой снег, местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью — минус 10-15 градусов, днем — от 6 до 11 градусов мороза.
28 января вновь пройдет небольшой снег, днем местами. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью — минус 15-20 градусов, при прояснении до 25 мороза. Днем — минус 10-15 градусов.