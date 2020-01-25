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В Уфе поймали водителя, который никогда не получал права

ОБЩЕСТВО
Фото: ГИБДД Уфы

В Уфе поймали водителя, который никогда не получал права Фото: ГИБДД Уфы

УФА, 25 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Подозрительную машину, за рулем которой находился молодой человек, сотрудники ГИБДД Уфы остановили на улице Николая Дмитриева. При проверке документов выяснилось, что 21-летний мужчина никогда не сдавал экзамены на водительское удостоверение, но управляет ВАЗ-2107.

«Молодой человек был задержан и привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе уфимской Госавтоинспекции.

Отечественный автомобиль отправили на штрафстоянку.

Теги: ГИБДД, водительские права
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