Фото: ГИБДД Уфы В Уфе поймали водителя, который никогда не получал права Фото: ГИБДД Уфы

УФА, 25 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Подозрительную машину, за рулем которой находился молодой человек, сотрудники ГИБДД Уфы остановили на улице Николая Дмитриева. При проверке документов выяснилось, что 21-летний мужчина никогда не сдавал экзамены на водительское удостоверение, но управляет ВАЗ-2107.

«Молодой человек был задержан и привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе уфимской Госавтоинспекции.

Отечественный автомобиль отправили на штрафстоянку.