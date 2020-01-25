Фото: Валерий Шахов В Уфе начали разбирать ледовые городки Фото: Валерий Шахов

УФА, 25 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В столице Башкирии специальная комиссия решила демонтировать ледовые городки. К демонтажу приступят в ближайшее время.

«В последнее время в столице республики в течение определенного времени держалась плюсовая температура, что способствовало интенсивному таянию ледовых фигур. Из-за этого большинство скульптур стали более хрупкими», — объяснили в пресс-службе администрации Уфы.

Таким образом, ледовые фигуры и горки прослужили уфимцам и гостям города чуть больше двух месяцев. Власти говорят, что прежде всего руководствуются мерами безопасности.