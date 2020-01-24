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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Октябрьском 10 сирот смогли получить жилье после вмешательства прокуратуры

ОБЩЕСТВО
Фото: Госстрой РБ, архив

В Октябрьском 10 сирот смогли получить жилье после вмешательства прокуратуры Фото: Госстрой РБ, архив

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Октябрьском десять сирот получили жилье после вмешательства правоохранительных органов. Городская прокуратура в ходе проверки исполнения закона об обеспечении жильем детей-сирот выяснила, что десять человек, имеющие право на этот вид социальной помощи, много лет не могли получить ее. После окончания учебных заведений они проживали у знакомых либо арендовали квартиры. Судебные иски завершились успешно: городские власти выделили сиротам благоустроенные квартиры по договору найма специализированного помещения. Согласно Жилищному кодексу РФ, наниматель такого жилья не может обменивать или передавать его в аренду.

Теги: сироты, жилье
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