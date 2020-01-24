В Октябрьском 10 сирот смогли получить жилье после вмешательства прокуратуры
В Октябрьском 10 сирот смогли получить жилье после вмешательства прокуратуры Фото: Госстрой РБ, архив
УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.
В Октябрьском десять сирот получили жилье после вмешательства правоохранительных органов. Городская прокуратура в ходе проверки исполнения закона об обеспечении жильем детей-сирот выяснила, что десять человек, имеющие право на этот вид социальной помощи, много лет не могли получить ее. После окончания учебных заведений они проживали у знакомых либо арендовали квартиры. Судебные иски завершились успешно: городские власти выделили сиротам благоустроенные квартиры по договору найма специализированного помещения. Согласно Жилищному кодексу РФ, наниматель такого жилья не может обменивать или передавать его в аренду.