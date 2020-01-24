Фото: Олег Яровиков Судьба КумАПП; первая женщина – глава района; смерть подростка в СИЗО - неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров рассказал о судьбе КумАПП и встречах с Путиным; в Башкирии сокращается население и растет выявляемость онкозаболеваний; сколько «уклонистов» и как они портят себе карьеру; приговор виновным в столкновении поездов; борьба с абортами и распространением смертельного коронавируса; ипотека под 3%. Все главные события недели – в одном материале «Башинформа».

Из-за вспышки смертельного коронавируса

В аэропорту Уфы усилен контроль в связи с распространением смертельного коронавируса в Китае. Все международные рейсы проверяются специалистами Роспотребнадзора, у прибывших из Китая пассажиров замеряется температура тела, сообщил «Башинформ». В Китае число инфицированных коронавирусом нового типа превысило 570 человек, погибли 17, в критическом состоянии — 95. Вирус передается воздушно-капельным путем. Из Уфы в китайскую Санью отправляется два рейса в неделю. Поездки в китайский Ухань, откуда началось распространение эпидемии, рекомендуют отложить.

Население сокращается и растет выявляемость онкозаболеваний

В Башкирии снижается рождаемость и растет младенческая смертность. За минувший год население сократилось на 6,4 тысячи. Об этом заявил руководитель Минздрава РБ Максим Забелин на выездном «Здравчасе», которое провел глава Башкирии Радий Хабиров в Республиканском перинатальном центре. За 11 месяцев прошлого года в республике умерло на 19 детей больше, чем в 2018-м — 241 младенец против 222. Родилось 38 690 человек – на 10,9% меньше, чем в 2018-м. Естественная убыль населения составила -6 454 человека, сообщил «Башинформ».

Также в республике растет выявляемость злокачественных опухолей. Забелин признал, что есть проблема износа аппаратуры для диагностики онкозаболеваний. Он составляет 60-70%. По словам главврача онкодиспансера, жители республики чаще всего страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. С учетом прогресса выявляемости онкологии эти заболевания выйдут в лидеры, сообщил он.

Масштабные башкирско-турецкие проекты и башкирский снег

В Башкирии планируют открыть институт Почетного консула Турции. Об этом 23 января на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым заявил посол Турции в РФ Мехмет Самсар. Также на встрече обсудили один из самых масштабных башкирско-турецких проектов — строительство Восточного выезда из Уфы стоимостью 33,5 млрд рублей. Скоро начнутся работы. Турецкому подрядчику уже перечислили аванс в 26 млн долларов, уточнил Хабиров. Еще один проект — строительство корпуса роддома стоимостью 3 млрд рублей. «Важно, что помимо традиционных культурных контактов реализуются совместные инвестпроекты», — отметил Хабиров и, завершая общение, предложил Мехмету Самсару посмотреть на башкирский снег, которого в этом году не хватает в Москве, говорится в ИА «Башинформ».

Борьба с абортами

Как узнал «Башинформ», в Башкирии разработали проект программы по снижению количества абортов и повышению рождаемости «Подари жизнь». На ее реализацию ежегодно до 2024 года планируется выделять из бюджета 5 млн рублей. Деньги пойдут на ролики о сохранении беременности и на премии врачам, отговорившим женщин от аборта, — по 5 тысяч рублей на каждый случай. По мнению экс-депутата Госдумы Салии Мурзабаевой, проект борьбы с абортами может привести к росту социального сиротства и криминальным абортам.

О судьбе КумАПП

22 января глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочей поездки в Кумертау посетил Кумертауское авиационное производственное предприятие, специализирующееся на выпуске вертолётов «Ка», которые эксплуатируются в 30 странах. Как рассказал «Башинформ», на предприятии состоялся прямой разговор о будущем КумАПП, причинах снижения объёмов выпускаемой продукции и сокращения персонала. «Судьба КумАПП – один из вопросов, который обсуждался в ходе моих встреч с Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, министром промышленности и торговли России, руководством корпорации «Ростех», – сказал Хабиров. – Наша позиция такова, что предприятие должно работать и наращивать объёмы производства. Это сложная задача, потому что сегодня предприятие находится не в очень хорошем состоянии. Мы его не оставим один на один со своими проблемами, вместе будем думать, как двигаться дальше», — отметил глава и поручил разработать среднесрочную стратегию деятельности КумАПП, направленную на развитие его потенциала. Также он поручил рассмотреть варианты допподдержки со стороны республики.

В ходе поездки Радий Хабиров посетил также в Кумертау ФОК «Юбилейный» и ознакомился с реконструкцией стадиона «Шахтер».

Гибель подростка в больнице УФСИН

22 января стало известно, что в Уфе в следственном изоляторе №1 скончался 17-летний подросток. Ранее судимый юноша подозревался в угоне автомобиля, сообщил «Башинформу» член комиссии СПЧ Олег Галин. В УФСИН по РБ пояснили, что подросток скончался не в камере СИЗО-1, а в медучреждении. 15 января юноша пожаловался на боли в животе и его направили в ЛПУ УФСИН. 17 января пациент больницы скончался от остановки сердца. По факту гибели подростка организована проверка.

Рабочая поездка с изменением маршрута и опыт СССР

В Башкирии села численностью более 500 человек обеспечат автобусным сообщением. Об этом информировал глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочей поездки в Куюргазинский район 22 января. «Мы сейчас изучаем маршруты, которые были в свое время еще в Советском Союзе, они были хорошо продуманы и нам надо использовать этот опыт», — сказал он на выездном «Часе главы» с главой района. Также обсуждались вопросы ремонта в школе села Бугульчан, благоустройства территории РДК и другие.

В райцентре Ермолаево Хабиров изменил маршрут поездки, чтобы проверить условия перевозки детей на школьных автобусах. Он зашёл в один из них и пообщался с сопровождающей и детьми. «В целом детей перевозят так, как нужно. Я за них спокоен», — сказал Хабиров. В СПК «Ватан», которое занимается растениеводством, коневодством и производит деликатесы из конины, главе региона показали работу инсинератора для утилизации ТБО. В деревне Шабагиш Хабиров посетил ветерана ВОВ Рашита Ишмуратова и подарил ему телевизор. А семье погорельцев в Ермолаево вручил сертификат для покупки жилья.

Ставка меньше

Как узнал «Башинформ», в Башкирии подготовили проект изменений в порядок реализации программы «Жилстройсбережений», предусматривающий ее интеграцию с федеральной программой субсидирования ипотечной ставки для граждан, имеющих детей. Изменения обеспечат возможность снижения ставки по ипотеке для этих категорий граждан до 3-3,5% и ниже, сообщили на «Стройчасе» в правительстве РБ. Программа реализуется с 2014 года. С июня 2017-го началась выдача первых ипотечных кредитов под 7%.

В Башкирии впервые район возглавила женщина

21 января администрацию Кигинского района возглавила Зухра Гордиенко. Это первая женщина в республике, которая стала главой муниципалитета, сообщил «Башинформ». Ее кандидатуру депутатам местного Совета представил глава Башкирии Радий Хабиров, находясь в рабочей поездке в районе. «Она очень энергичный руководитель, прошу поддержать ее кандидатуру», — отметил он. Депутаты единогласно назначили ее и.о. главы администрации района.

В селе Верхние Киги Радий Хабиров побывал в детско-юношеской спортшколе, в которой идет ремонт, и высоко оценил достижения ее воспитанников. Возвращаясь с Кигинского района, Радий Хабиров заехал в село Мурсалимкино Салаватского района и осмотрел новый клуб, построенный по его поручению.

Сколько «уклонистов» и как они портят себе карьеру

Молодые люди, уклоняющиеся от службы в армии, портят себе карьеру еще на взлете. Об этом 20 января заявил глава Башкирии Радий Хабиров на совещании в правительстве после доклада о результатах осеннего призыва. «Законодательство устроено так, что впоследствии, когда они отучатся и встанет вопрос трудоустройства, им могут вспомнить, что они уклонились от службы. Устройство на ряд должностей возможно только при наличии службы в армии», — пояснил глава. По словам военкома, с октября по декабрь 2019-го регион должен был направить на службу 4398 человек. План выполнен. Не прибыли на сборный пункт без уважительных причин 38 человек, не явились для отправки в войска 207 призывников, передал «Башинформ».

Осуждены виновные в смертельном столкновении двух поездов

В Башкортостане суд вынес приговор троим работникам Учалинского горно-обогатительного комбината. Они признаны виновными в «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц». Машиниста состава суд приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении, а двоих дежурных по станциям — к 4 годам и 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. 26 марта 2017 года два грузовых поезда УГОК двигались по однопутной ветке навстречу друг другу и из-за ошибки фигурантов дела столкнулись. В аварии погибли машинист тепловоза, два помощника машиниста и оператор службы эксплуатации ж/д цеха УГОК, рассказал «Башинформ».

Детей кормили блочным бразильским мясом

В Башкирии в ходе проверки питания в школах выявили факт поставки в них говядины производства Бразилии. Как рассказал 20 января на совещании глава РБ Радий Хабиров, в Кушнаренковском районе для питания школьников используются мясные блоки компании из Московской области. В сертификате указано, что для производства использовался «белок коллагеновый животный говяжий Новопро (пудра) и говядина бескостная замороженная, страна происхождения — Бразилия». «Контрольное управление пусть еще раз проверяет, и я буду ставить вопрос о соответствии вашей работе, — обратился он к главе района. — Уфимский район — тоже обратите внимание», — добавил Хабиров. Ранее в импортированном из Бразилии мясе были выявлены запрещенные стимуляторы роста. После совещания глава Кушнаренковского района сообщил «Башинформу», что некачественное мясо в школьном питании уже не используется.