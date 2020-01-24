Для россиян сайты госуслуг будут бесплатными

УФА, 24 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

С 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране будет бесплатным, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления Башкирии.

Это первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил президент в послании Федеральному собранию.

На тарифах с лимитом трафика посещение этих сайтов не будет входить в лимитированный объём, доступ к ресурсам будет возможен при нулевом балансе.

Также обсуждается возможность предоставления бесплатного доступа к российским поисковикам, соцсетям, мессенджерам. Но для этого необходимо выработать механизм компенсаций расходов интернет-провайдеров на передачу данных.

Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект «Доступный Интернет» — по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

Президент отметил, что в этом случае людям не придётся платить за саму услугу связи — за интернет-трафик.