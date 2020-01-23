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23 января Четверг

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«Газпром газораспределение Уфа» повысил надежность газоснабжения в районах Уфы

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ».

ПАО «Газпром газораспределение Уфа» ввело в эксплуатацию новый головной газорегуляторный пункт (ГРП) «Нижегородка», строительство которого позволит повысить надежность газоснабжения более 100 тыс. потребителей микрорайонов «Нижегородка», «Зеленая роща», «Кузнецовский затон» республиканской столицы.

В четверг, 23 января специалисты филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в Уфе произвели врезку ГРП в газовые сети без приостановки газоснабжения потребителей.

Новый ГРП оснащен современным надежным оборудованием. На объекте установлена система телеметрии, позволяющая эксплуатировать объект в автоматическом режиме, без постоянного дежурства обслуживающего персонала.

«Новый газорегуляторный пункт «Нижегородка» имеет стратегическое значение. Он позволит в период максимальных нагрузок обеспечить безаварийную эксплуатацию системы газораспределения и бесперебойную поставку природного газа коммунально-бытовым предприятиям и населению южной части города Уфы», – отметил главный инженер ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Дмитрий Крюков.

Теги: Газпром газораспределение Уфа
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