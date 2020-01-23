Жители Башкирии собрали две тонны крышек от бутылок, средства пойдут на помощь онкобольным

Фото: https://vk.com/kryshechki_rb













Фото: https://vk.com/kryshechki_rb

УФА, 23 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Жители Башкирии за год собрали почти две тонны крышек от пластиковых бутылок. Средства, собранные от сдачи пластика на переработку, пойдут на помощь паллиативному отделению республиканского онкодиспансера.

Эколого-благотворительный проект «Крышечки спешат на помощь» был запущен экологической общественной организацией «Чистая Уфа» 4 февраля 2019 года, в Международный день борьбы с раком. Мероприятие призвано привлечь внимание не только к проблеме раздельного сбора мусора и переработки вторсырья, но и помочь онкобольным. В акции участвовали образовательные учреждения Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Белорецкого, Альшеевского и других районов республики. Было организовано 202 пункта сбора крышечек в офисах, библиотеках, сети магазинов «Байрам», школах, высших учебных заведениях и детских садах.

«За год мы собрали почти 2 тонны крышечек, в переработку сдано 1709 килограммов», – рассказала о первых результатах проекта директор АНО «Чистая Уфа» Елена Воробьева.

После соответствующей переработки из собранного сырья будут изготовлены полезные пластиковые изделия: лейки, грабли, лопаты, тара и так далее. За вторсырье удалось получить около 12 тысяч рублей. Собранные средства пойдут на приобретение 6 ходунков для пациентов паллиативного отделения республиканского онкодиспансера в Уфе. Передача их медучреждению состоится 4 февраля.

В дальнейшем проект будет продолжен, помощь будет оказываться детям с ограниченными возможностями.

Список пунктов, куда можно принести и сдать крышечки, можно найти в группе «Крышечки спешат на помощь». Можно собирать и приносить различные крышки — от минеральной воды, от молока, от соков, от бытовой химии, от косметических средств. Важно, чтобы крышка была чистая и без вкладышей.

К слову, пластиковые открученные полиэтиленовые крышки из-за небольшого размера не могут быть при таком процессе отсортированы для переработки, то есть неизбежно попадают на полигон. Поэтому их лучше собирать отдельно и передавать в благотворительность, тогда они точно будут переработаны.

Кроме того, стоимость этого вида сырья выше других. Например, 1 кг пластиковых крышечек переработчик оценивает в 15 рублей, 1 кг макулатуры в 4 рубля, 1 кг стекла в 2 рубля.

Организовать пункт сбора крышечек просто — достаточно установить пятилитровую бутылку или коробку с информационной надписью и символом проекта.