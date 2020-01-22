Радий Хабиров посетил ФОК «Юбилейный» в Кумертау
Фото: Олег Яровиков
КУМЕРТАУ, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочего визита в Кумертау посетил ФОК «Юбилейный» — один из трех спортивных объектов центра спорта «Вымпел». ФОК заработал в январе 2014 года. В комплексе имеются два бассейна — малый и большой, игровой зал, зал спортивной борьбы на два ковра, тренажерный зал и зал пауэрлифтинга. Дети здесь занимаются в секциях баскетбола, греко-римской борьбы, пауэрлифтинга, плавания. У жителей Кумертау есть возможность занимается фитнесом и оздоровительным плаванием. Глава республики пообщался с юными спортсменами, их руководителями, пожелал им успехов.