1941-й: Как жизнь в Башкирии перестраивали на военный лад

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

С первого дня Великой Отечественной войны жизнь в Башкирии перестраивалась на военный лад. Жителей республики мобилизовали на новый производственный подъем, а колхозы превращали в крепость обороны. Об этом — в публикации газеты «Красная Башкирия» за 6 сентября 1941 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«Никогда советский народ не будет рабом. Все силы, а если потребуется, и жизнь, отдадим для защиты своих прав на свободную и счастливую жизнь», — цитирует газета заявление сельчан колхоза «Тор» Воскресенского района (ныне Мелеузовский район). С первого дня войны парторганизация хозяйства мобилизовала колхозников на новый производственный подъем и превратила колхоз в крепость обороны, говорится в публикации.

«Коммунисты и беспартийные агитаторы пошли в бригады, на фермы, в звенья и рассказали колхозникам о захватнических планах фашистов, о задачах отечественной войны, о зверствах кровожадного Гитлера и его своры», — сообщил изданию секретарь парторганизации колхоза «Тор» И. Шарыгин.

Отмечается, что особый подъем вызвала речь Иосифа Сталина, произнесенная по радио 3 июля 1941-го. Это было первое обращение главы СССР к советскому народу после начала войны. Через несколько часов после речи вождя в парторганизацию приходили колхозники и просили послать их на фронт. Были организованы военная учеба, группы самозащиты, курсы медсестер. Лучше стали работать, укрепилась трудовая дисциплина, шире развернулось соцсоревнование.

Если раньше многодетные женщины и престарелые не принимали участия в колхозной работе, то после призыва Сталина все изменилось. «70-летний Иван Егорович Фильков стал ходить на работу. Он сложил десятки стогов сена, косил траву, починил старые и поделал новые телеги, грабли, вилы, — рассказывают в издании. — Колхозницы Прасковья Бакулина, Анна Швецова и Агафья Колеганова стали лучшими стахановками колхоза». Старый колхозник Александр Евдокимович Загороднов, помимо охраны амбаров, взял на себя обязанность подготовить сбрую и инвентарь к уборке и честно сделал все это. Счетовод колхоза Павел Тургин работал на уборке сена, на закладке силоса. В результате организованная им бригада получила за образцовое проведение сеноуборки переходящее знамя и 700 рублей премии, говорится в публикации. А колхоз в целом перевыполнил план сенокошения и вместо 180 заложил 400 тонн силоса.

Главное внимание было сосредоточено на уборке урожая. В правлении был составлен график уборки по бригадам и звеньям. «250 га ржи мы решили скосить в три рабочих дня, в 11 дней скосить яровые и закончить молотьбу в кратчайшие сроки, — сообщает парторг. — В мирное время у нас на уборке работало обычно не более 150 человек. Сейчас, несмотря на то, что многие мужчины ушли на фронт, на уборку вышли 250 человек».

Для того чтобы сберечь общественное добро, у складов, на фермах, на полях была расставлена охрана. «О появлении постороннего человека в колхозе, на полях немедленно ставятся в известность парторганизация, сельсовет и правление», — пишут в газете.

Агитаторы проводили разъяснительную работу среди сельчан и говорили, например, «о необходимости создания народного фонда обороны страны». В итоге в колхозе «Тор» решили «сдать в фонд обороны 1800 литров молока, авансом сдать 100 центнеров хлеба в счет поставок 1941 года», говорится в издании.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.