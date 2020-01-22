Фото: Соцсети В Башкирии неравнодушные горожане спасли раненую косулю из плена Фото: Соцсети

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В городе Салавате случайные прохожие стали спасителями косули. По словам местных жителей, изначально двое животных бродили около детского сада. Одну косулю поймали и выпустили в ближайшем лесу.

«Вторая убежала за детсад и, видимо, там были открыты ворота, она выбежала в город. А позднее застряла в заборе возле церкви. В итоге животному помогли и отвезли в ветеринарную клинику, где ей наложили швы на рану», — поделились свидетели событий в Салавате.

Извлекать раненую косулю из плена забора помогали все: воспитатели, педагоги и даже дети. Операция прошла удачно, и счастливая лесная жительница отправилась на свободу.