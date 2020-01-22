Почему в «Янган-Тау» выгодно поехать зимой







УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ», Станислав Шахов/.

«Янган-Тау» вошёл в число самых эффективно управляемых санаториев республики. За 2019 год учреждение заработало 85 млн рублей чистой прибыли, что на 6% выше уровня 2018 года, посчитал РБК-Уфа на основе данных Министерства земельных и имущественных отношений РБ по итогам деятельности учреждений со 100% участием республики. Также в тройку передовиков попали «Танып» (2,85 млн) и «Карагай» (2,14 млн). Эффективность не только деньги, но и востребованность среди людей. За последние пять лет «Янган-Тау» принял больше 150 тысяч человек, из них 26 тысяч в 2019 году. За многолетний заслуженный труд и заслуги в области здравоохранения глава республики Радий Хабиров наградил главного бухгалтера санатория Лилию Аюпову Почетной грамотой республики Башкортостан.

Есть мнение, что санатории, особенно такого уровня, как «Янган-Тау» это всегда дорого, богато и недоступно. Это не так. Например, сейчас лечебница объявила о грандиозном снижении цен. Сутки в санатории при заселении на пять дней обойдутся вам всего в 1758 рублей. То есть всего путевка обойдется вам в 8 790 рублей. А если вы приедете на три дня – 6700 рублей. Это примерно вдвое дешевле, чем ночь в средней гостинице. Плюс к проживанию у вас будет трехразовое питание по системе «шведский стол», причем на уровне хороших курортных отелей – три-четыре «первых», несколько видов мяса, национальная и диетическая кухня, а еще общеукрепляющие процедуры. При желании можно взять и любую другую процедуру.

А можно пойти кататься на горных лыжах, тюбингах или лошадях, гулять по зимнему лесу с видом на реку Юрюзань, поехать на экскурсию по старинным мечетям, церквям и геологическим памятникам природы, поиграть в бильярд, боулинг или сходить на концерт. В «Янган-Тау» никому не скучно даже зимой.

Подробнее об акции и путевках — на сайте санатория www.yantau.ru