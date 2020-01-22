Башкирия в федеральных СМИ: О новых министрах; Минск и Уфа создадут СП; золото «Виктории»

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сенатор от Башкирии положительно оценила назначение Сергея Кравцова министром просвещения РФ, отметив его высокий профессионализм.

О новых министрах. Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала ТАСС назначения в новом правительстве. В частности, о новом министре просвещения она сообщила, что «Сергей Сергеевич знает систему образования, что называется, со всех сторон процесса. Поскольку он работал и с Ольгой Юрьевной Васильевой, уверена, все совместные наработки, а также все идеи, особенно в плане выполнения национальных проектов, обязательно будут реализованы». Гумерова отметила, что знакома с Кравцовым еще с того времени, когда работала вице-премьером в правительстве Башкортостана, когда оттачивалась система проведения ЕГЭ и контрольных функций Рособрнадзора. По ее признанию, занимавший пост главы Рособрнадзора Кравцов помогал в решении конкретных задач. «То, что касается четкой связи с регионами, умения слушать и слышать их, этот тренд обязательно сохранится и усилится», — цитируют Гумерову в ТАСС. Парламентарий также положительно оценила назначение ректора ТюмГУ Валерия Фалькова министром науки и высшего образования. «Мы знакомы с ним по школе кадрового резерва, вместе учились в первом потоке. Человек, который знает высшую школу изнутри, ректор крупнейшего вуза», — сказала она и отметила, что буквально два дня назад обсуждала с ним озвученное президентом в послании Федеральному собранию предложение об увеличении количества бюджетных мест в вузах. «Мы запланировали провести специальную встречу, чтобы обязательно главы субъектов вместе с министерством определяли, на какие специальности будут направляться дополнительные бюджетные места», — рассказала сенатор от Башкирии.

Минск и Уфа создадут СП. Об этом узнала «Российская газета» и сообщила, что «заинтересованность в создании на территории Башкортостана торгового дома, главной целью которого станут поставки из Беларуси продуктов промышленности и сельского хозяйства, выразили представители крупного белорусского бизнеса на встрече с первым вице-премьером правительства Башкирии Андреем Назаровым». В газете уточнили также, что Минск и Уфа планируют создавать совместные предприятия на основе наукоемких и высокотехнологичных производств. «Обсуждались и перспективные направления взаимодействия с белорусскими машиностроительными предприятиями — МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Амкодор", "Белкоммунмаш", организациями строительного профиля. В ходе заинтересованного диалога, в котором с белорусской стороны принял участие руководитель отделения посольства РБ в Уфе Петр Балтрукович и директор ООО "ЭлЕйсон" Вячеслав Мигай, затрагивались и вопросы повышения товарооборота между Беларусью и Башкортостаном, расширение кооперационных связей», рассказали в «РГ».

В Уфе подорожали новостройки. Как информировали «Вести Экономика», по итогам 2019 года цены на новостройки массового сегмента в российских городах-миллионниках в среднем выросли на 9% — до 75,7 тыс. рублей. При этом, по данным экспертов аналитического центра ЦИАН, «заметнее всего цены росли в Воронеже, Казани, Омске и Уфе, где новостройки подорожали более чем на 20%». По мнению экспертов, рост цен обусловлен переходом стройотрасли на новую модель финансирования, поскольку застройщики заложили переплату по кредитам банкам в стоимость квадратного метра. С 1 июля 2019 г. средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в ЕГРН права собственности на первую квартиру, пояснили на портале.

Золото «Виктории». В Москве объявили лауреатов конкурса детского танца. Как передает РИА Новости, в театре «Русская песня» прошел десятый конкурс Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Участниками стали 9 коллективов — победителей прошлых лет из разных городов России. Отмечается, что все ансамбли выступили настолько хорошо, что члены жюри решили не присуждать бронзовые и серебряные награды. Судьям даже было трудно определить, кто достоин золотых дипломов, а кто — Гран-при. В итоге ансамбль эстрадно-спортивного танца «Виктория» из Башкирии получил золотой диплом в категории «Народная стилизация (смешанная группа)». Обладателем Гран-при стал ансамбль песни и пляски им. Локтева (Москва). 5 апреля на сцене Большого театра лучшие из лучших будут танцевать в гала-спектакле, добавили в РИА Новости.

Уважать оперную классику, но не бояться экспериментов. В продолжение культурной темы оперный бас, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков в преддверии именного III Международного музыкального фестиваля, который пройдет в Екатеринбурге, Уфе, Казани и Москве, рассказал «Известиям» о нюансах голоса, любви к Верди и праздниках для зрителя. В издании говорится, что «Ильдар Абдразаков считает итальянский язык самым приятным для певца и призывает уважать оперную классику, но не бояться экспериментов». В дни фестиваля Башкирский театр оперы и балета в Уфе вновь покажет его постановку «Аттила» Верди. Ильдар Абдразаков сообщил, что этот спектакль посвящен его отцу Амиру Абдразакову, который был режиссером. А 13 марта Ильдар Абдразаков с родной труппой исполнит «Аттилу» в Большом театре. «Представлять «Аттилу» на сцене главного театра страны — большая честь и ответственность. На исторической сцене ГАБТа уфимская труппа покажет свою постановку впервые. Это событие войдет и в мою личную историю, и в историю театра оперы и балета Башкортостана», — сказал народный артист республики.