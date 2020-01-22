Фото: Валерий Шахов В ближайшие дни в Башкирию придут небольшие морозы Фото: Валерий Шахов

УФА, 22 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По информации Башгидромета, сегодня днем в регионе прогнозируются осадки в виде снега и дождя. Местами метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат, снежные заносы. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного.

Температура воздуха днем — от плюс 1 до 4 градусов мороза.

23 января в республике ожидается небольшой мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью и днем — минус 1-6 градусов.

24 января ночью по республике, днем местами пройдет небольшой снег. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью и днем — минус 4-9 градусов, ночью при прояснениях — 10-15 градусов мороза.