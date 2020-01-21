В Башкирию снюс завозят из пяти регионов России - Роспотребнадзор

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии изъяли из оборота 70 партий никотиносодержащих изделий, больше известных как снюс. В итоге в руки покупателям не попали 1,1 тысячи единиц товара.

Также сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора провели лабораторные исследования и выяснили, что после введения водной вытяжки снюса мыши умирают в течение часа.

«Согласно маркировке некурительной никотиносодержащей продукции, производители расположены в пяти регионах: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Смоленская область, Ростовская область», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.