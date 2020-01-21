Гульнур Кульсарина: Женщины не должны оставаться в стороне от политической жизни

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Сегодня депутаты совета Кигинского района единогласно поддержали кандидатуру Зухры Гордиенко и назначили ее и. о. главы администрации района. Впервые в новейшей истории Башкортостана главой сельского района избрана женщина. Ее кандидатуру депутатам местного совета представил глава Башкортостана Радий Хабиров, который отметил ее деловые и профессиональные качества.

Председатель Общества башкирских женщин РБ, депутат Госсобрания — Курултая республики Гульнур Кульсарина сообщила, что Общество башкирских женщин Республики Башкортостан поддерживает инициативу главы республики Радия Хабирова доверять женщинам серьезные и ответственные посты.

«Отрадно, что в современный период в обществе начинают переосмысливаться многие формировавшиеся стереотипы. Для того, чтобы человек стал хорошим руководителем, он, вне зависимости от пола, должен обладать особыми качествами. Сильный характер, личная ответственность за результат, деловое чутье, высокая трудоспособность, активность, умение воодушевлять и вести за собой коллектив — все то, что называют задатками лидера. Эти свойства присущи как мужчинам, так и женщинам, поэтому я твердо убеждена в том, что женщины не должны оставаться в стороне от социальной и политической жизни государства» — прокомментировала агентству «Башинформ» Гульнур Кульсарина.

Собеседник агентства отметила, что в истории башкирского народа сохранились имена выдающихся женщин, которые наравне с мужчинами руководили племенами и родовыми подразделениями. В фольклоре встречается много женских имен-личностей, которым народ посвящал песни, легенды и предания. Сейчас в республике есть очень много активных, опытных и мудрых женщин.

«Руководители из числа прекрасной половины человечества бывают ответственны, к решению поставленных вопросов подходят серьезно, вкладывая при этом всю душу, обращая внимание на все мелочи возникшей ситуации, — говорит Гульнур Кульсарина. — Зухра Маулитбаевна долгие годы проработала в социальной сфере Учалинского района, возглавляла комитет по молодежной политике, успешно работала заместителем главы администрации района, активно участвовала в женском общественном движении нашей республики, ответственно вела партийную-политическую работу. Желаем Зухре Маулитбаевне успехов на этой должности!».