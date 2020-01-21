Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk В Башкирии найден пропавший без вести 31-летний Алексей Комаров Фото: группа «Лиза Алерт. Башкортостан», Vk

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане благополучно завершились поиски пропавшего без вести в Уфимском районе 31-летнего Алексея Комарова. В группе регионального поискового отряда «Лиза Алерт» 21 января сообщили, что мужчина нашелся – с ним все в порядке, жив.

Где он был, почему перестал выходить на связь – информации нет. Ранее в местных СМИ писали, что пропавший мужчина оставил дома прощальную записку.

Как информировало агентство «Башинформ», 31-летний мужчина ушел из дома в деревне Грибовка 18 января и не вернулся. В поисках были задействованы стражи порядка, волонтеры и родственники.