В Башкирии в школе села Верхние Киги откроют медицинский кабинет

Фото: Олег Яровиков







Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

В средней школе №2 села Верхние Киги в прошлом году был создан центр дополнительного образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Всего в школе, введенной в строй в 2000 году, учатся 564 ученика. Об этом главе Башкортостана Радию Хабирову, который сегодня находится в рабочей поездке в Кигинском районе, рассказал директор школы Фаниль Сафин.

«Закуплены ЗD-принтеры, другое специализированное оборудование, на которых школьники обучаются перспективным специальностям. В рамках реализации модуля «Здоровая улыбка» республиканского образовательного проекта «Взлетай!» мы завершаем работу по открытию стоматологического кабинета. Документы для получения лицензии подготовлены», — рассказал директор школы.

Радий Хабиров осмотрел столовую, еду здесь готовят местные повара из местных продуктов. Глава региона зашел в один из кадетских классов, которые были открыты 7 лет назад. На сегодняшний день в 5-7 классах обучаются и воспитываются 57 кадетов, большинство которых дети из многодетных и малообеспеченных семей. В сентябре 2019 года подписано соглашение о сотрудничестве с Уфимским юридическим институтом МВД. Радий Хабиров отметил, что у ребят в связи с этим появляется возможность получить качественное высшее образование.

В школе большое внимание уделяют спорту, ученики не раз становились призерами и победителями зональных и республиканских соревнований.

В 2018 году команда хоккеистов района стали чемпионом Башкортостана в юношеской хоккейной лиге. Радий Хабиров пообщался с юными хоккеистами, которые проводили очередную тренировку. Хоккейная площадка, по словам главы Кигинского района Шамиля Мухаметдинова, обошлась в 1,6 млн рублей, 1 млн из которых был выделен по линии муниципального бюджета. В спортзале школы Радий Хабиров посмотрел за тренировкой баскетбольной команды, которая в январе текущего года заняла первое место в финале школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ среди сельских образовательных учреждений республики. Глава Башкортостана пожелал юным спортсменкам дальнейших успехов в спорте и хорошей учебы.

По словам директора школы, сегодня в учебном заведении требуется ремонт пищеблока, фасада, внутреннего освещения, кровли, установка блочной газовой котельной и благоустройство дворовых территорий. Общая смета составляет более 16 млн рублей. Радий Хабиров дал поручение выделить необходимые средства для проведения ремонта в средней школе №2 села Верхние Киги.

Глава региона также поручил обустроить медицинский кабинет в школе.