Фото: mari112.ru «Внимание всем!»: в Башкирии загудят сирены Фото: mari112.ru

УФА, 21 янв 2020. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии с 21 по 23 января пройдет плановая техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны РБ. В пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС сообщили, что в этот период будут поочередно кратковременно (до 3 секунд) включаться сирены и громкоговорители.

«Внимание всем!» – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации», — пояснили в ведомстве.

21 января с 09.30 по 16.00 часов проверка электросирен пройдет в Дёмском, Октябрьском, Калининском, Орджоникидзевском районах Уфы.

22 января с 10.30 по 16.00 часов — в Калининском и Орджоникидзевском районах.

23 января с 10.30 по 16.00 часов — в Ленинском, Кировском и Советском районах и в остальных муниципалитетах региона.