«Мы любим графа»: Как великий писатель Лев Толстой жил и лечился в краю башкир

Фото: Национальный архив РБ Фото: Национальный архив РБ

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

С башкирами и башкирскими степями связано 20 лет жизни великого писателя. Почему Лев Толстой хотел переехать к башкирам и за что башкиры его благодарят. Об этом и многом другом узнала газета «Советская Башкирия» в ноябре 1960 года. «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

Имя гениального русского писателя Льва Николаевича Толстого близко и дорого всем передовым людям, но с особенной любовью оно произносится на его родине — в Ясной Поляне, в Москве, в Крыму, на Кавказе, в Башкирии – там, где он жил и творил, пишет газета.

С башкирами, башкирскими степями связано двадцать лет жизни великого писателя. Впервые в эти края для лечения кумысом Лев Толстой приехал в 1862 году. По словам самого писателя, «необходимость этой поездки была вызвана крайним переутомлением, болезнью не столько физической, сколько духовной». Он поселился на берегу реки Каралык в просторной кибитке.

«Кумыс, степной воздух, общение с добрым, приветливым башкирским народом благотворно подействовали на здоровье Льва Николаевича», — рассказывают в издании. Однако писатель вынужден был прервать свое лечение. Узнав, что в Ясной Поляне, Никольском царская полиция провела обыск — великого писателя подозревали в антиправительственной деятельности, — Толстой вернулся в свое имение.

Вторично в башкирских степях Толстому удалось побывать лишь через девять лет, уже после написания романа «Война и мир». «Башкиры мои все меня узнали и приняли радостно, — сообщал он жене и отмечал: – Но у них совсем не так хорошо, как было прежде. Землю у них отрезали лучшую, они стали пахать, и большая часть не выкочевывает с зимних квартир». Следующие его письма были полны восторженных отзывов о доброте, талантливости местного населения, с которым у Толстого завязываются все более тесные и дружеские отношения. Ему представляется «ново и интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа». После четырехдневной поездки на охоту на земли дальних башкир он писал: «и башкиры, и места, где мы были, и товарищи наши были прекрасные. Меня здесь все башкиры знают и очень уважают. Принимали нас везде с гостеприимством, которое трудно описать».

Тогда у Льва Николаевича зреет решение о покупке земли, о степном имении, о знакомстве с Уфой. «Поездка в Уфу интересна мне потому, — пишет он, – что дорога туда идет по одному из самых глухих и благодатнейших краев России... Там земля – нетронутый ковыль с сотворения мира, родящая лучшую пшеницу, и земля только в 100 верстах от пароходного пути продается башкирцами по три рубля за десятину».

Поездка в Уфу не состоялась. А землю Толстой купил у реки Таналык в 30 верстах от башкирского зимовья, где он отдыхал и лечился. В это степное имение Лев Николаевич приезжал несколько раз. «Для приготовления целительного кумыса был приглашен башкир Мухамет Рахматуллин из деревни Муратшиной Имлеевской волости».

В 1872-1873 годах в степных районах Поволжья была засуха. Почти все население ближайших к хутору писателя деревень и кочевий голодало. Выяснив размеры бедствия, Толстой выступил с призывом о помощи бедствующим. Так было собрано 1 876 000 рублей и 21 000 пудов хлеба и многие были спасены от голодной смерти. «Благодарность за эту помощь, по свидетельству каралыкского башкира А. Ярмухаметова, до сих пор сохраняется в живой памяти населения», — отмечают в газете.

Последний раз в свое степное имение Лев Толстой приезжал в 1883-м. Взгляды его к этому времени изменились. Положение хозяина казалось ему противным совести. «Чтобы освободиться от помещичьих забот, он намеревается переехать со своего хутора на Каралык к башкирам, — рассказывают в издании. — На Каралык он не переехал, а хозяйство ликвидировал. Скот продал, землю сдал в аренду крестьянам.

На основе того, что он узнал о жизни и быте башкир, о жадных расхитителях башкирских земель, Толстой создал рассказы «Ильяс» и «Много ли человеку земли нужно?». В последнем рассказе «показан процесс расхищения башкирских земель, а также особенности обычаев и взаимоотношений башкир-кочевников. Слухи о возможности баснословно дешевых приобретений плодородных земель привлекали в Башкирию много авантюристов, обуянных жаждой наживы купцов». В религиозном представлении писателя эта злая сила власти богатства ассоциируется с дьявольской силой.

Некоторые впечатления последнего приезда Толстого в башкирские степи отражены и в романе «Воскресение». Прототипом изображенного в романе революционера Набатова послужил Е. Е. Лазарев, привлекавшийся по делу 193-х вместе с уроженцем Уфы В. Х. Степановым. В 1883 году они гостили на степном хуторе Толстого и подолгу беседовали с ним. Не обошлось без споров. «Им хочется отстоять право насилия, я показываю им, что это безнравственно и глупо», – излагал сущность этих споров Толстой.

В 1900 году по поручению Толстого его слуга Иван Забров снова побывал у башкир. Они с интересом расспрашивали о жизни писателя и на прощанье сказали: «Мы любим графа. Он добрый человек. Дай бог ему долго жить. Когда приедешь, скажи так: “Башкиры кланяются”».

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.