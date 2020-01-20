Фото: Валерий Шахов Уфа вошла в десятку самых ленивых городов России Фото: Валерий Шахов

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Рейтинг ленивых городов России составили специалисты исследовательского агентства ZOOM MARKET. Жителям задавали четыре вопроса: вы можете назвать себя трудолюбивым человеком? Вы с удовольствием ходите на работу? Вам часто приходится заставлять себя совершать необходимые действия? Вы считаете себя ленивым человеком?

Сводные данные показали, что на первом месте ленивых российских городов находится Липецк. На втором и третьем – Ростов-на-Дону и Воронеж, соответственно. Уфа в этом списке оказалась на седьмой строчке. Десятку замывает Екатеринбург.

Северная столица России – Санкт-Петербург – на 17 месте, Москва – на 23-м. Отметим, что только 8% респондентов считают себя по-настоящему ленивыми, которые при наличии трудовых задач предпочитают отдохнуть.

ТОП-20 самых ленивых городов России:

1. Липецк

2. Ростов-на-Дону

3. Воронеж

4. Омск

5. Брянск

6. Оренбург

7. Уфа

8. Симферополь

9. Волгоград

10. Екатеринбург

11. Астрахань

12. Саранск

13. Пермь

14. Красноярск

15. Саратов

16. Казань

17. Санкт-Петербург

18. Краснодар

19. Нижний Новгород

20. Самара.