Фото: ИА «Башинформ» Грузовик с 15 тоннами чая исчез по дороге из Санкт-Петербурга в Уфу Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сотрудники полиции разыскивают фуру, перевозившую чай из Санкт-Петербурга в Уфу. Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на информацию пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, к стражам порядка обратилась женщина. Она рассказала, что 13 января заключила договор на доставку в Уфу 15 тонн чая.

Компания, занимающаяся перевозками, должна была на машине марки «МАЗ» привезти в столицу Башкирии 1,2 тысячи коробок с чаем. Но до сих пор груз до заказчика доставлен не был.

Женщина оценила ущерб в 3,3 млн рублей.