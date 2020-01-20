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1816 медработников уволили в 2019 году в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

1816 медработников уволили в 2019 году в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

1816 медработников уволили в 2019 году в Башкирии, сообщил 20 января на оперативном совещании министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Всего за год было привлечено на работу в отрасль здравоохранения 2169 человек.

Прирост числа врачей и работников медперсонала составил 353 человек.

В 2020 году цифру необходимо увеличить до 500, сказал глава региона Радий Хабиров.

Планируем принять на работу 2300 врачей и других медицинских работников, доложил Максим Забелин.

Руководитель республики отметил, что конкуренция за врачей в ближайшие годы ожидается серьезная, до тех пор, пока не будет реализована указанная в послании президента РФ цифра 70-75% (речь идет о целевом наборе в вузы на медицинские специальности — до 70-75% бюджетных мест). Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов лично заняться привлечением специалистов и обеспечивать медиков мерами господдержки.

Теги: здравоохранение
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