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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Редактора Башкирской Википедии заняли более трети всех призовых мест в российском конкурсе

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Некоммерческое партнёрство «Викимедиа РУ» подвело итоги конкурса «Выпускники и наставники России», проводимого в рамках одноименного проекта, финансируемого Фондом Президентских грантов. Конкурсанты создавали и дополняли статьи Википедии, посвящённые наставникам и выпускникам высших учебных заведений современной России, СССР и дореволюционной России.

Региональное сообщество «Викимедийцы Башкортостана» было представлено 19 участниками, самые успешные из которых заняли более трети всех призовых мест: в первой номинации (на русском языке) — одно место, во второй (на языках народов России) — семь, в третьей (новички) — четыре. В ходе конкурса башкирский раздел Википедии вырос на 572 статьи.

«Среди людей, создающих статьи в Википедии, волонтёры, пишущие на башкирском языке, являются для нас источником особой гордости, — прокомментировал успех башкирских википедистов директор НП «Викимедиа РУ» Владимир Медейко. — Им удалось создать высокорезультативное сообщество, о котором мы регулярно рассказываем на международных конференциях. Когда продумывали номинации конкурса в рамках проекта «Выпускники и наставники России», мы не сомневались, что носители башкирского языка примут в нём активное участие. И семинар, который НП «Викимедиа РУ» провело в Башкирском государственном университете совместно с местными активистами, также внес свой вклад в результаты конкурса. Надеемся, что в следующих этапах, ближайший из которых начнется 8 марта, мы увидим еще больше участников из Башкортостана».

Теги: Википедия
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