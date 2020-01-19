В Башкирии за первую половину дня в прорубь окунулось около 40 тысяч человек

УФА, 19 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня весь мир православных христиан празднует один из самых чтимых праздников – день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Традиция окунаться в прорубь сохранилась до сих пор.

За первую половину дня 19 января в Башкортостане окунулось около 40 тысяч человек. Такие данные приводит МЧС по республике. Всего планируют окунуться порядка 60 тысяч человек.

«На всех местах массового омовения дежурят сотрудники МЧС, спасатели, медики, полиция, Росгвардия и представители органов местного самоуправления. Происшествий в местах купания не зафиксировано. Мест несанкционированных купаний не выявлено», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Силы и средства Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций продолжают функционировать в режиме «Повышенная готовность».