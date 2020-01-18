В Башкирии сотрудники Росгвардии будут следить за порядком во время Крещенских праздников

УФА, 18 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе сотрудники Росгвардии примут участие в обеспечении общественного порядка в период Крещенских Богослужений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники Управления Росгвардии по Республике Башкортостан совместно с МВД и МЧС по традиции примут участие в обеспечении общественного порядка в период проведения Крещенских Богослужений и погружений в крещенские купели.

Перед началом праздничных мероприятий специалисты инженерно-технических подразделений ОМОН обследуют храмы, церкви, а также прилегающие к ним территории.

Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения религиозного обряда.

Что жителям Башкирии нужно знать о крещенских купаниях, читайте в материале агентства «Башинформ».