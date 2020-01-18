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В Башкирии селекционеры вывели новый сорт клевера «Ванюша»

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Селекционеры Башкирского государственного аграрного университета вывели новый высокоурожайный сорт клевера лугового «Ванюша», который отличается повышенной адаптивностью и засухоустойчивостью. Об этом сообщили в пресс-службе БГАУ.

Сейчас новинка проходит финальный этап государственных сортоиспытаний по Российской Федерации.

Основой для создания сорта послужил башкирский клевер луговой «Уфимский-1». От своего предка «Ванюша» унаследовал высокий уровень продуктивности, большую облиственность и хорошую переносимость различных болезней. Но есть у него и уникальная особенность — по сравнению с зарубежными образцами растение отлично адаптировано к почвенно-климатическим зонам Башкирии, превосходя общепризнанный стандарт засухоустойчивости.

Как отмечает автор, доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства, селекции растений и биотехнологии Башкирского ГАУ Игорь Кузнецов, в результате исследований по оценке различных сортов клевера лугового, сорт «Ванюша» признан одним из наиболее перспективных по степени урожайности зеленой массы.

В 2019 году она составила 21,5 тонны на гектар, превысив стандартную урожайность на 5,25 тонны.

Насыщенный белком клевер прекрасно подходит в качестве корма практически для всех видов сельскохозяйственных животных и отличается энергосберегающей технологией возделывания.

Благодаря этому фермеры республики смогут существенно увеличить продуктивность, обеспечив полноценный круговорот органических веществ в системе «почва — растение — животное».

Теги: наука, сельское хозяйство, аграрии, селекция
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