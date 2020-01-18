В Башкирии в 2019 году признали инвалидами более 44 тысяч человек
УФА, 18 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Башкирии в 2019 году признали инвалидами 44 112 взрослых жителей республики. Об этом сообщили в главном бюро медико-социальной экспертизы по республике.
Всего было освидетельствовано 76 803 человека. Впервые были признаны инвалидами 18 004 человека.
Среди детей освидетельствовано 10 259 человек, из них установлена категория «ребенок-инвалид» для 7665 человек. Первичное освидетельствование прошли 2661 ребенок, из них инвалидами признаны 2173 человека.
За прошлый год специалисты бюро разработали 53 323 индивидуальные программы реабилитации.
В Башкирии инвалидность назначается в первую очередь при злокачественных новообразованиях, на втором месте — болезни системы кровообращения, на третьем — нарушения костно-мышечной системы.
В 2019 году инвалидность третьей группы получили 46 процентов заявителей, вторую группу — 35 процентов, а первую — 19 процентов.