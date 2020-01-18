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В Башкирии в 2019 году признали инвалидами более 44 тысяч человек

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии в 2019 году признали инвалидами 44 112 взрослых жителей республики. Об этом сообщили в главном бюро медико-социальной экспертизы по республике.

Всего было освидетельствовано 76 803 человека. Впервые были признаны инвалидами 18 004 человека.

Среди детей освидетельствовано 10 259 человек, из них установлена категория «ребенок-инвалид» для 7665 человек. Первичное освидетельствование прошли 2661 ребенок, из них инвалидами признаны 2173 человека.

За прошлый год специалисты бюро разработали 53 323 индивидуальные программы реабилитации.

В Башкирии инвалидность назначается в первую очередь при злокачественных новообразованиях, на втором месте — болезни системы кровообращения, на третьем — нарушения костно-мышечной системы.

В 2019 году инвалидность третьей группы получили 46 процентов заявителей, вторую группу — 35 процентов, а первую — 19 процентов.

Теги: инвалиды
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