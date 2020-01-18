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18 января Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Уфаводоканал» вывез отходы на поля, прокуратуру просят проверить действия

ОБЩЕСТВО

УФА, 18 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

Администрация Уфимского района Башкирии направила в природоохранную прокуратуру и Россельхознадзор обращение с просьбой проверить законность и безопасность вывоза на земли сельхозназначения возле деревни Николаевка илистых отложений «Уфаводоканала». Об этом сообщает издание «Коммерсант-Башкортостан».

В распоряжении редакции имеется письмо главы администрации Вилория Угарова, где он сообщает о складировании отходов на землях сельхозназначения общей площадью 12 га.

Администрация узнала о вывозе отходов в начале января из жалоб жителей на неприятный запах с поля.

Иловые осадки относятся к четвертому классу опасности и «наносят необратимый вред здоровью человека, животному и растительному миру», отмечается в обращениях.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, арендатором участка, куда свозятся отходы, является агрофирма «Николаевская».

По информации администрации, вывозом отходов занимается подрядное общество ООО «ТК Технология», с которым в конце декабря «Уфаводоканал» в ходе закупки у единственного поставщика заключил контракт стоимостью 195,5 млн рублей.

Условием контракта является «разработка технических условий на производство почвогрунтов с применением в качестве компонента осадка сточных вод и одновременным производством опытной партии готовой продукции». Подробной информации о контракте на портале госзакупок нет.

В письме главы администрации сообщается, что факт вывоза на земли агрофирмы «Николаевская» отходов водоканала был также зафиксирован в июле 2019 года возле деревни Подымалово. Тогда площадь загрязнения составила 23 га. Представитель предприятия сообщил, что отходы используются как удобрение. В Россельхознадзоре по итогам проверки составили протокол об административном нарушении.

На рассмотрении дела 20 января ведомство намерено обязать ответчиков рекультивировать участок.

Теги: экология
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