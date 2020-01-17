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17 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе в праздник Крещения будет перекрыт ряд улиц

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

19 января, в день празднования Крещения, в Уфе будет перекрыт ряд улиц. Как сообщили в мэрии, такая мера принята для обеспечения безопасности участников дорожного движения и гостей праздничного богослужения.

Движение транспорта будет ограничено:

— ул. Машинистов, 4 (в районе дома по ул. Машинистов, 4) с 10.00 часов 18 января до 24.00 часов 19 января;

— ул. Набережная, 122 (въезд на парковку) с 10.00 часов 18 января до 24.00 часов 19 января;

— ул. Лесопильная от ул. Трактовая до ул. Стрелочная с 10.00 часов 18 января до 24.00 часов 19 января;

— ул. Набережная реки Уфы от ул. Н. Ковшовой до ул. Б. Бикбая, от ул. М. Жукова до ул. Н. Ковшовой с 18.00 часов 18 января до 24.00 часов 19 января;

— ул. Комарова, 1/3 (въезд на парковку) с 18.00 часов 18 января до 24.00 часов 19 января.

Администрация Уфы обращается к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к вводимым ограничениям движения и приносит извинения за возможные неудобства.

Теги: перекрытие дорог
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