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В Уфе в систему «автодозвон» внесена тысяча номеров из незаконных объявлений

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе в систему «автодозвон» внесена тысяча номеров из незаконных объявлений Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ», Сергей Николаев/.

На начало этого годав систему «автодозвон», направленную на борьбу с размещением объявлений в неположенных местах, внесено около тысячи номеров нарушителей. Система работает в Уфе с июля 2019 года. Такие данные предоставили «Башинформу» в Центре общественной безопасности города Уфы.

Система «автодозвон» совершает непрерывные звонки по указанным в объявлениях номерам нарушителей из постоянно обновляемой базы данных. Голосовые сообщения поступают ежедневно в будние дни с 9.00 до 18.00 часов с определенной периодичностью. В них автоинформатор сообщает о наказании за незаконно размещенное объявление и требует его удалить.

Всего с начала работы для включения в систему автодозвона поступило более 9500

материалов. В связи с тем, что одинаковые объявления размещаются в разных районах города, число уникальных телефонных номеров, включенных в систему автодозвона, составляет около тысячи. Ежедневно по ним совершается более 2000

эффективных звонков, то есть тех, когда абонент прослушивает сообщение.

По данным ЦОБ, количество лиц, привлеченных к административной ответственности за незаконное размещение объявлений, в 2019 году по сравнению с 2018-м годом увеличилось на 667 и составило 6404. По результатам работы системы «автодозвон» составлено 447 административных протоколов. Как уточнили в ЦОБ, благодаря автодозвону Уфа начала избавляться от бумажного спама.

Неравнодушные граждане могут принять участие в борьбе с незаконными объявлениями.

Для этого нужно направить фотофакты объявлений в Центр общественной безопасности района на e-mail: cobsov@mail.ru. Для фиксации нарушения должно быть не менее 3-х фотографий, где видны: полный текст объявления, распознаваемое/читабельное объявление на объекте и привязка к местности с указанием даты и времени.

За незаконно размещенные объявления для граждан предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц — от 2 до 5 тысяч, для юрлиц — от 10 до 15 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф для граждан составит от 1,5 до 2,5 тысяч рублей, должностных лиц — от 5 до 10 тысяч, юридических — от 20 до 30 тыс. рублей.

Теги: объявления, автодозвон
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