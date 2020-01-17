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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии подвели итоги региональной олимпиады по обществознанию

ОБЩЕСТВО

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию для обучающихся 9-11 классов.

В олимпиаде приняли участие более 230 школьников республики, выявленных по результатам муниципального этапа.

В олимпиаде было два тура. В первом туре школьники выполнили творческие задания, во втором туре — состязались в знании курса обществознания.

По результатам проверки олимпиадных работ жюри определило трех победителей — обучающихся 9, 10, 11 классов «Гимназии № 1» Салавата, «Гимназии № 91» Уфы и «Лицея № 12» Ишимбайского района.

Призерами олимпиады стали 17 школьников 9 класса, 34 школьника 10 класса и 41 школьник 11 класса из разных городов и районов республики.

Наибольшее количество призеров из городов Уфа, Стерлитамак, Сибай, Салават, Октябрьский, Кумертау, Туймазы, а также Уфимского, Баймакского, Буздякского, Бирского, Ишимбайского, Дуванского, Аургазинского, Мелеузовского, Мечетлинского, Калтасинского, Белебевского и Чекмагушевского районов.

Теги: образование
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