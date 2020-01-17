Количество россиян, которые хотели бы отдыхать 31 декабря, достигает 90 процентов

УФА, 17 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Согласно опросу рейтингового агентства «Прорейтинг», в котором приняли участие более шести тысяч человек в крупнейших городах всех федеральных округов (Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Краснодар, Воронеж, Казань, Калининград, Ростов-на-Дону, Уфа, Новосибирск, Челябинск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Ставрополь, Махачкала) отметили наступление Нового года 78,2 процента опрошенных, 43,5 процента хотели бы изменить график выходных дней, ель не устанавливали 32,7 процента, на новогодний стол потратили от трех до пяти тысяч рублей.

Употребляли алкоголь в новогоднюю ночь 70,8 процента опрошенных. Выступают за выходной день 31 декабря 91,7 процента.

Позитивно настроены 37 процентов жителей Уфы. Самые оптимистичные в опросе — Казань (57,7 процента), Ставрополь (52,9 процента) и Владивосток (48,8 процента). Меньше всего верят в позитив жители Краснодара (35,6 процента), Воронежа (30,9 процента) и Хабаровска (20 процентов).

На новогодний стол потратили свыше 10 тысяч рублей 8,5 процента опрошенных уфимцев.

Больше всего богатое угощение организовали жители Москвы (17,6 процента), Владивостока (16,3 процента) и Хабаровска (14,7 процента).

За новогодним столом использовали интернет-контент 19,5 процентов жителей Уфы.

Живую ель установили 28,3 процента опрошенных уфимцев, искусственную ель — 24,5 процента.

Алкоголь на новогоднем столе был на столах 45,7 процента уфимцев.

82,6 процента опрошенных уфимцев отметили наступление Нового года, 81,6 процента от числа участников рейтинга сделали это дома, 2,1 процента — в кафе.

Во Владивостоке за домашним столом отметили праздник лишь 61,1 процента.

Эксперты отмечают, что замечен разрыв в «технологии» празднования прихода нового года между столицами (Москвой, Санкт-Петербургом) и остальной Россией. Жители главных городов страны существенно чаще отмечают новый год в кафе/ресторанах (7,2% и 6,5%), вообще относительно редко празднуют дома (76,1% и 76,5%), выделяют на новогодний праздничный стол большие деньги (более 10 000 рублей 17,6% и 11,2%), в главную ночь года реже смотрят телевизор (42,4% и 39,7%) и чаще потребляют контент из интернета (35,2% и 38,3%).

Из прочих ярких наблюдений, в результатах исследования можно выделить существенное количество горожан России, недовольных сложившейся структурой новогодних выходных. Поменять что-либо с отдыхом на новый год, в масштабах страны, хочет почти каждый пятый горожанин (40,1%)