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16 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров принял участие в заседании президиума Генерального совета «Единой России»

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Сегодня в режиме видеоконференции прошло расширенное заседание президиума Генерального совета партии «Единая Россия», посвященное реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. В нём принял участие глава Башкортостана, член Генерального совета «Единой России», секретарь Башкортостанского регионального отделения партии Радий Хабиров.

«Единая Россия» – это партия Президента. И для нас его Послание является прямым руководством к действию, – сказал секретарь Генсовета Андрей Турчак. – Изменения, предложенные президентом, должен почувствовать каждый человек – неважно, где он живёт, в мегаполисе или сельской местности. Президент отдельно обозначил необходимость учёта мнения людей, их активного вовлечения в принятие государственных решений и дальнейшее их исполнение».
В каждом регионе будут оперативно выявлены причины задержки ввода в эксплуатацию новых детских садов. Также партийцы в регионах проведут встречи с родительским сообществом, местными властями и экспертами, на которых будут обсуждаться вопросы обеспечения учеников с 1 по 4 класс не только бесплатным, но и качественным питанием.
«Нам нужно добиться от исполнительной власти графика введения нового порядка организации питания в школах и предоставить его родителям школьников. Особое внимание необходимо уделить качеству еды в школьных столовых», — отметил Андрей Турчак, добавив, что «Единая Россия» должна сделать все возможное, чтобы региональные чиновники не растягивали решение этой задачи. Для этого в рамках партийного проекта «Новая школа» нужно провести встречи с региональными властями.
Также Турчак заявил, что «Единая Россия» добьется ответственности чиновников за срыв сроков сдачи детских садов. По его словам, необходимо оперативно выявить причины, по которым места в ясельных группах не были созданы в установленные сроки.
«До 15 марта мы должны сформировать перечень проблемных объектов и территорий. За каждым из них — закрепить ответственного депутата, который будет добиваться решения проблем с использованием партийного ресурса, в том числе федерального. За невыполнение задач, поставленных президентом, должна быть повышенная ответственность. Мы заставим чиновников выполнять свои прямые обязанности, не позволим никому больше заниматься очковтирательством, отписками, затягивать процесс оформления образовательных лицензий. А в отношении тех, кому и это не поможет, будем добиваться принятия решений об отставке», — сказал секретарь Генсовета Партии.
По итогам заседания будет сформирован перечень оперативных поручений всем отделениям партии для подготовки конкретных предложений по реализации Послания и контролю за его исполнением.

Теги: Радий Хабиров, Единая Россия
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