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16 января Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе временно перекроют движение на улице Комсомольской

ОБЩЕСТВО

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ»/.

С 24.00 часов 17 января до 31 марта 2020 года будет закрыто движение автотранспорта проезжей части по трем полосам улицы Комсомольской на участке от улицы имени города Галле до улицы Бессонова.

Движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе нечетной стороны улицы Комсомольской с направлением движения транспорта к улице Бессонова.

Такие меры приняты в целях обеспечения безопасности движения при производстве дорожных работ, сообщили в пресс-службе мэрии. Уфимцев и гостей столицы просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и рекомендуют заранее планировать свой маршрут или воспользоваться альтернативными путями.

Напомним, в Уфе с сентября прошлого года на улице Комсомольской на участке от бульвара Хадии Давлетшиной до улицы Лесотехникума ведется реконструкция в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность объекта реконструкции составляет 3,84 км.

До наступления холодов были выполнены работы по снятию старого асфальтобетонного покрытия, так как при отрицательных температурах фрезеровать невозможно. В настоящее время выполняются работы по выносу коммуникаций и переустройству сетей.

После завершения реконструкции улица Комсомольская будет дублировать проспект Октября, а вместо четырёх полос станет шесть. Пропускная способность дороги увеличится как минимум в полтора раза.

Теги: перекрытие дорог
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