«Киномакс» в Уфе предоставляет детям 50% скидки на билеты

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Теперь ходить в кино с детьми не только весело, но и очень выгодно. В «Киномакс» юные зрители в возрасте от 4-х до 12 лет включительно получают скидку 50% при покупке билетов в кассах кинотеатра, а зрителям до 3-х лет билет и вовсе не требуется.

Скидка распространяется на все сеансы фильмов с возрастным ограничением 0+, 6+, 12+ в форматах 2D и 3D, кроме фильмов, защищенных меморандумом, а также контента «Мульт в кино». Подробные условия действия скидки уточняйте в кассе кинотеатра. «Киномакс» ждет вас и ваших близких.