Путин предложил масштабную систему поддержки семьи - депутат Госдумы от Башкирии

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Сохранение и приумножение населения страны стало ключевым вопросом в послании президента России, отметил депутат Госдумы от Башкирии, зампредседателя Комитета по государственному строительству и законодательству Рафаэль Марданшин.

По его словам, в послании предложена масштабная система поддержки семьи. Она включает в себя строительство детских садов, введение бесплатного питания для школьников младших классов, увеличение бюджетных мест для вузов, выплату новых пособий для детей от трех до семи лет, продление программы материнского капитала и его размера, а также выплату маткапитала уже при рождении первого ребенка.

«Революционный характер носят предложения по внесению изменений в Конституцию России — повышение роли парламента, предложение по передаче полномочий Госдуме по утверждению премьер-министра и членов правительства России, увеличение статуса Госсовета и роли губернаторов в принятии решений, предложение по предоставлению Совету Федерации полномочий по утверждению в должности прокуроров, по отстранению от должности судей, повышение роли Конституционного суда РФ, предварительное народное голосование по предлагаемым изменениям в Конституцию», — написал на своей странице в Фейсбуке Рафаэль Марданшин.

Кроме того, Путин предложил устранить размытые нормы ст. 210 Уголовного кодекса, чтобы исключить возможность произвольного применения этой статьи к предпринимателям.

«Так что законодательной работы нашему Комитету прибавится», — подчеркнул он.