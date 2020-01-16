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Приставы Башкирии выдворили из республики 533 иностранца

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Приставы Башкирии выдворили из республики 533 иностранца Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 янв 2020. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В 2019 году судебные приставы УФССП по Республике Башкортостан выдворили за пределы Российской Федерации 533 иностранца.

352 человека из списка выдворенных являются гражданами Республики Узбекистан, 96 — Республики Таджикистан, 35 человек из Азербайджанской Республики. Также отправились на родину уроженцы Республики Армении, Киргизии, Украины, Вьетнама, Туркменистана, Республики Казахстан, Нигерии, Марокко, Республики Беларусь, Грузии и Афганистана, уточнили в пресс-службе ведомства.

Все выдворенные — мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, занимавшиеся на территории Республики Башкортостан различными подработками без документов, подтверждающих право пребывания на территории Российской Федерации и уклонявшиеся от выезда по истечении установленного срока.

Их оштрафовали на две тысячи рублей.

После подготовки необходимых документов и приобретения билетов судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Республике Башкортостан доставляли иностранцев в пункты пропуска через государственную границу и передавали сотрудникам пограничной службы.

По закону, теперь им запрещен въезд в Россию в течение пяти лет.

Теги: судебные приставы
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